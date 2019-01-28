等等，女孩儿们到海边，别忘了准备这些……

马来西亚以迷人的海滩闻名世界，许多人都会趁着假期甚至长周末就到海边玩一趟，放松心情！而女孩儿们更不会辜负如此美好的时机，当然要趁着去海边尽情地享受阳光沙滩之余，顺道也留下几张美丽的照片留作纪念并发到朋友圈咯！

那这个时候，女孩儿们当然少不了以下这几项，让自己在碧海蓝天之中，显得格外清爽美腻！

㊀ 防晒 霜 / S U N S C R E E N

防晒霜是夏日必备之物，去海边更是不能少了它，而且一定要选择防晒系数更高的防晒霜。日常防晒的话，使用 在SPF 30左右防晒霜就足够应付了；而海边就要选择高指数（SPF50、PA+++以上）的防晒产品，特别是潜水。

在去海边前20分钟将防晒擦上，因为化学防晒霜需要一定的时间来附在皮肤上形成保护。若能随身携带一瓶防晒喷雾，每一小时补一次，那效果更佳。

下海游泳后，更要立刻完整补擦一遍防晒霜。因为海水中的盐分没有及时冲洗的话，会附着在皮肤上氧化皮肤，所以也建议大家在涂防晒霜前，先涂上一道隔离霜，让它在肌肤表面形成薄膜，既可以让汗水排出来，更可以让海水在面部蒸发后结晶的小颗粒被隔开。

㊁ 太阳眼镜 / S U N G L A S S E S



太阳眼镜是到海边必备的装B利器，但爱美之余，别忘了保护你的双眼才是最重要的。因为眼睛若长时间暴晒的话，很容易被紫外线伤害。

你知道吗？比起驾车或是走路，当我们身处海边或泳池时，紫外线会比较强烈，对眼睛的伤害更大。这是因为，除了阳光紫外线直接照射到眼睛，水面也会反射阳光，让眼睛暴露于更大剂量的紫外线。

所以，一部分人回家后，会出现畏光，流泪，眼睛灼热疼痛，甚至视力模糊等症状 。

注：选择及佩戴能抗辐射、抗UV、不偏光的太阳眼镜；一般蓝色、绿色、灰色的镜片对物体的观察不太会出现较大的偏色现象，因此可以考虑以上几种颜色。

㊂ 草帽 / S T R A W H A T

草帽或是遮阳帽不仅能够加强防晒，还能让你整体造型更加突出，如果你嫌带着遮阳伞太麻烦，那么遮阳帽就不能少了。

宽边的遮阳帽时尚大气，窄边的又富有浪漫情调，就是这么简单的造型却散发让人向往的闲适气息。

记住啦，在选择遮阳帽的时候，尽量挑选材质软，而且容易收纳和携带的哦！

㊃ 度 假 风 沙 滩 长 裙 / B E A C H M A X I D R E S S

想要在海边出游要时更吸精，有了草帽，当然也要搭配一条海滩裙裙装玩转度假风咯。去海边当然不能少了一款时尚飘逸的长裙，尤其是对体型和腿型不完美的MM， 长裙绝对是你们的救星呀！再搭配一件简约的白色T恤，走在海边吹着海风，尽显优雅淑女气质。

㊄ 比基 尼 / B I K I N I

海边必备之物都准备好了，还有这个你可别忘了！

来到海边，女孩儿们当然希望穿上比基尼或泳衣展现美好的身材，然后在社交媒体上勇敢晒出美照。

但……

偏偏穿上高叉泳衣和比基尼的时候，会随时出现外露毛发的尴尬，而破坏了美感。所以为了避免游泳时尴尬，越来越多的爱美人士会选择做比基尼除毛护理。

想要在海边时的举手投足都能展现自信的美丽？

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*** 以上图片皆取自网络