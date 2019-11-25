紧张又刺激！这些极限运动你敢挑战吗？

有些人喜欢安逸、稳定，而有些人就是喜欢挑战、刺激。如今越来越多人爱上极限运动，你敢挑战吗？

#高空跳伞 Skydiving

跳伞算是没那么危险的运动，适合初次想尝试极限运动的朋友。从飞机上跳下的那一刻是充满恐惧的，但当你在空中飞翔时，你会享受这个平静的时刻。选择在自然环境优美的地方如澳洲或纽西兰的大到草原上，跳伞之余还可以欣赏绝世美景。

#高空弹跳 Bungee Jump

高空弹跳刺激在于高空跳下后，身体落到地面一定距离时，橡皮条被拉开、紧绷、防止我们落地。达到最低点后，橡皮条又再次弹起，人又会被拉起，然后落下，这样反复多次，知道橡皮条弹性消失为止。

#飞索 Zipline

飞索经常会在旅游胜地看见，比如说Langkawi、韩国的南怡岛、泰国的清迈等地。飞索利用悬索上的滑轮来穿越一条斜坡，从高处滑下，让你同时欣赏风景。刺激程度不如高空弹跳和高空跳伞，算是简单的极限运动。

#极限烫衣 Extreme ironing

极限烫衣？？你没看错，极限烫衣是在极度危险的地点，如山顶、海里、雪地、沙漠等。这项运动结合极限运动带来的刺激和把衣服烫平的满足感。参赛者必须背着熨斗、熨衣板和衣服开始进行挑战，看起来有点搞笑。

#自由潜水 Freediving

自由潜水有别于一般潜水，自由潜水不带氧气筒等设备，以单一呼吸和屏息在水中活动。比一般潜水更刺激但也更危险，有一定潜水经验的人才能进行这像活动。

#冲浪 Surfing

冲浪是利用冲浪板越过涌起浪头激烈的水上运动，主要的配备有冲浪板和系在脚上的安全绳。如果你想体验冲浪，但不敢到海上去？你可以参加 FlowRider® 1小时成人冲浪体验，透过 SuperDeals 购买只需 RM47 而已。提起勇气去海上冲浪前，先来一个冲浪体验吧！