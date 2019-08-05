给你一周正能量║每晚睡前领悟一则【晚安语录】。

生活累了吧？

你今天过得如何？你满意自己今天的表现吗？

管它三七二十一，反正睡前这段时间，就该平静脑子里满满的思绪，准备从新、从心出发！

睡前领悟一则晚安语录，为生活加持！

也把正能量送给你最爱的朋友们，给对方加加油吧！

#SUNDAY

卸下一身装扮，轻松躺在床上，深深一呼吸，即将梦周公，愿梦中一切都实现，晚安，愿清晨醒来别样舒爽!

#MONDAY

昨天再好，也走不回去；明天再难，也要抬脚继续。别把时间浪费在回首你已经失去的东西上，向前看吧，因为时光本就不会倒流，​周一，晚安！

#TUESDAY

不要杞人忧天，烦恼并不会减少明天的负担，却会失去今天的快乐，晚安，好梦。

#WEDNESDAY

你勤奋充电、努力工作、保持身材、对人微笑…… 这些都不是为了取悦他人，而是为了让自己活得更有质量！致亲爱的自己，为自己，好好地休息吧！晚安。

#THURSDAY

撑着！很快就到星期五了！别把怨恨带到明天；不把忧郁传染别人；不把不良情绪挂在脸上。真正能拖住你的不是身体的疲惫，而是精神的懈怠。无畏的顾虑必须先放下，因为还有明天呢！晚安！

#FRIDAY

抛开周一的紧张，周二的徘徊，周三的无奈，周四的焦虑，周五的疲惫。天要塌了?地要陷了?江河要倒流了?这些都与你没有关系，别再焦心了，你现在的任务就是清除掉黑眼圈，看你累的，好好睡个觉吧。进入周末的快乐，祝你睡觉睡到自然醒！

#SATURDAY

生活中最触动人心的莫过于，每个人在一天的忙碌后褪去坚强、无畏、或者优秀的外衣后， 留给至亲的人的无限的温柔。睡一顿好觉，明日和亲人度过美好的星期天吧！

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— Good Night, Sleep Tight.—