给生活加点「颜色」，让生命因色彩而富有意义

如果生活中没有了颜色会怎样呢？试想像，衣服不再美丽、花朵不再艳丽、食物从此不再诱人、抬头望向的天空也不再令你感到放松……那是不是很可怕呢？色彩在生活当中极为重要。缤纷的色彩为世界彩出了无限希望。当世界的万物都充满色彩，那我们也同样要给生活抹上缤纷的颜色，绘出自己的美丽人生。

#红色



首先，为生活抹上一抹强烈的红色吧！红色代表激情、热情、积极、活力…… 生活中如果可以经常带着一颗热情的心去温暖他人的心扉，及带着满满的活力与积极的态度，面对工作上、家中及生活上的各种大小事，以你的正面态度和活力影响他人、激勵他人。

#蓝色



接着添上蓝色。蓝色不仅代表宁静、自由、清新和勇气，也代表宽宏和大量，就像天空和大海一样！老套说一句，「宽恕别人就是善待自己」。凡事斤斤计较，并不会给自己带来任何好处。与其将怨气聚在心上，让自己闷闷不乐，不如凡是看开点，带着一颗宽恕的心，生活不就自然有乐趣吗？

#黄色

暖暖的黄色代表明朗、愉快、高贵、希望 。是让人看了心情愉快的颜色。没错，生活就该多点愉快的时刻！想要生活开开心心过，就要学会欣赏生活中的大事小，并且感恩身边的人、事、物。例如：停下来欣赏路边美丽的花朵、感恩亲人、朋友的相伴……这些都会令你心情愉悦起来的！

#绿色

绿色是大自然界中常见的颜色，其中的代表意义为「生命」。想要生活多姿多彩，首先，最基本的，就是要保护我们生存的地方————地球。地球让人类延续生命，让我们活在一个美好的生活环境下，所以我们也应该为保护地球出一份力，合力保护地球，地球才能持续它的美，而我们才能继续快乐地生活在这美丽的地方。所以，别等了，环境保护真是一项刻不容缓的任务！

#白色

白色是干净的颜色，象征纯洁、真诚、尊敬。这些都是生活中不可或缺的态度。在生活中对待人，必须以诚相对，时刻提醒自己要将心比心、友善待人及尊重他人，以便与他人建立纯洁的感情。当然，不仅仅是善待他人，也要记得善待自己哦！

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“生活就像一张纸，每人拿起不同的彩笔，绘制出不同的生活。所以，想要什么样的生活，就靠自己去增添色彩咯！”