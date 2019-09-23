致：最佳损友│ 稳定友情绝对经得起的「酸言酸语 」

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有的人，当你的心理已受了伤，想要讨拍拍时，他们总是没有一句好话；有的人，当你觉得自己打扮得还不错，充满自信时，总是一句话把你从天堂打落地面。他/她，总是一句神反覆，给你一针见血，一枪打中心房……

而这个人，便是你的死党或闺蜜啦！你知道吗？如果你也那么幸运，有着这样的朋友，那可要恭喜你啦！他们虽然嘴很贱，也一点都不在乎你的感受，但科学家说这样的朋友才是真心希望你好的哦！根据英国普利茅斯大学的最新研究，人们会透过让朋友心情变差、心理受伤，这种「残待的善待」手段，去激励、刺激朋友，反而能让朋友心情变好呢！

可是！他「柠檬」你，你怎么可以忍住不回呛呢？来，以下10句酸言酸语，让你好好「回敬」对方的，拿去不谢！呵…呵…呵…

拜托，你一本正经的外表掩饰不了你一颗闷骚的心！ 如果上天再给我一次和你相逢的机会，我一定扭头就走。 你要是一朵鲜花，以后牛都不敢拉屎了。 你和猪确实有一点区别，猪一辈子都不会变成人； 而你隔三差五就变成猪。 亲，你的确是天使下凡，但是是脸先着地的。 这里真的不适合你，回你的脑残王国，说不定你还能当上国王呢。 我买了两根棒棒糖：一根你看着我吃，另一根我吃给你看。 不要以为你晒黑了 大家就看不出来你是白痴。 待你胸毛及腰，把你送动物园可好？ 别以为你长得稀有样，我们就应该物以稀为贵。

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其实这些对你超Mean的朋友，比其他人更富有同情心哦！所以请你好好珍惜。你和闺蜜好友们多久没见面了呢？还不赶快约出来，一起互相嘴贱吗？

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