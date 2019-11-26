薄荷綠控的小坚持，每件身边小物都要是Mint Green！

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你能明白吗？有种心情，就叫薄荷绿。

因为薄荷绿总是给人一种清新又清爽的感觉，让心情顿时轻松不少，非常疗愈！

就是那种，只要看着它，就已感疗愈的那一种。

相信如果你也喜欢薄荷绿的话，你一定明白那种希望自己身边小物都要是薄荷绿的那种小坚持。

快往下滑，看看以下的薄荷绿小物，你是否都有呢？

# 风扇

没想到风扇也有薄荷绿色的，尽管还没启动，感觉室内的温度也就瞬间降了下来啦！

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# 雨伞

马来西亚的天气，真的需要随身携带一把伞啦。没错！薄荷绿控就是即使在阳光底下或是雨中，也要让大家知道薄荷绿是你最喜欢的颜色。

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# 发绳、发圈

炎炎夏日下，一头乌黑长发，给人厚重感，看着都热。这时候的薄荷绿头绳就起了重要作用啦，用它扎起高高的马尾，靓丽的头发，有一抹薄荷绿衬托，带来视觉上的清凉、给人一种活泼气息！

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# 手机壳

手机壳这些如此随身的物品，当然也要是尽显小清新范儿的薄荷绿啦。

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# 办公室文具

想要上班心情好一点？那就给你的办工桌添一件薄荷绿色的萌物，说不定也能提高效率呢！

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# 无线耳机

现在连耳机也不再是单一的视听器材了，而是渐渐地变为了时尚单品，成为了衣着的一部分。因此颜值一定要高！给大家推荐一款无线耳机—— 【EDIFIER TWS 1 限量版- True Wireless Stereo Earbuds (薄荷绿)】，这高颜值不必多说，而功能也非常棒！

✔️ 传输速度更快、连接更稳定的蓝牙V5.0

✔️ Touch Control手指触控功能。

✔️ 另外2种限定色：粉红色和深蓝色 （不妨和你的另一半或好闺蜜配一对吧！）

现在透过 Superdeals购买，还可享有60%折扣，只需要 159 令吉！

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# 卷发器

出外旅行有个美美的发型很重要。如果带上一个薄荷绿卷发器，不仅头发美美，心情也随之美美哒～

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喜欢薄荷绿的你，是否还有其它的薄荷绿疗愈生活小物呢？

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