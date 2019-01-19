“跨界”护肤美容 —— 保养品与天然食材的Cross- over !

近年来，许多天然食材，特别是水果，已成为护肤美容界的大热。

市面上为迎合市场上的需求，已开始流行推出含有各种天然食材的护肤产品。

现在就来看看，以下加入护肤产品的这些食材，拥有什么美肌功效呢？

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蜂

蜜/ H O N E Y

原来蜂蜜的功效不止润喉那么简单。蜂蜜所含的成分有着去角质、保湿、抗氧化等天然功效，

有效对抗皱纹以及防止肌肤松弛，进而延缓肌肤衰老，让肌肤更有弹性！

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香

蕉/ B A N A N A

众所周知，香蕉由内至外都营养丰富。

常使用含有香蕉成分的护肤品，不仅能淡化皮肤内沉淀的色素，让皮肤变得白净，

香蕉中的维生素E等有益成分，也能滋润肌肤，防止肌肤干燥。

另外，香蕉富含的钾有促进排钠的功效。

因此，用香蕉泥敷眼可消除因盐分摄取过多引起的浮肿现象。

而香蕉所含有的蕉皮素，也可抑制真菌和细菌，改善皮肤搔痒症。

㊂

酪

梨/ A V O C A D O

酪梨的果肉中饱含牛油果脂，性质温和，与皮肤天然皮脂膜结构非常相似，能容易被皮肤吸收。

它能有效迅速修护受损肌肤、改善肌肤干燥、消除细纹、令肌肤变得柔润，

对干性的肌肤特别有帮助。

此外，酪梨 还可缓解因肌肤脱水引起的干痒，保持水嫩光滑， 令肌肤变得饱满富有弹性。

㊃

芦

荟/ A L O E V E R A

这个相信是大家最为熟悉的护肤材料了。

曾经掀起一度热潮的韩国品牌芦荟胶，对于爱护肤的妹子来说，基本是人手一罐的。

芦荟拥有保湿、防晒、美白、祛斑、排毒、镇静、消炎、杀菌及促进伤口愈合等全方位的美肤功效。

因此，许多化妆品里都有芦荟的成分，芦荟也被誉称为“万用药草”。

㊄

鱼

子

酱/ C A V I A R

没错！这道名贵的食材——鱼子酱可说是真正的青春灵药。

晶莹剔透的鱼子酱营养丰富，用于肌肤保养可深层滋润肌肤、抗皱除纹、延缓衰老、

紧致肌肤以及提亮肤色。提到鱼子酱护肤品，第一印象就是顶级昂贵的护肤品。

而美容界第一个将鱼子酱运用到护肤品领域的是瑞士的一个护肤品的品牌—— La Prairie。

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