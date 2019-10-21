跳舞也能瘦！一起跟着节奏瘦起来！

By Yan
In Experience
21 October 2019

瑜伽

除了注重呼吸与动作平衡，瑜伽也能瘦身塑形，让我们的身体线条更美。Nike 瑜伽全球大师 Leah Kim 分享，初学者可以选择『阴瑜伽 Yin Yoga』，如果想减肥瘦身，可以选择『Power』和『Flow』课程。一周进行6次，每次一小时，让身体培养习惯，之后就可以增加强度与时间。

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健身芭蕾

现在流行这种健身芭蕾，它和一般优雅唯美的芭蕾舞不一样。健身芭蕾比较少跳跃及弹跳，比较注重在强化结实肌肉及建立灵活性。难度也没有一般芭蕾舞来得高，适合曾经有芭蕾梦的女孩尝试。

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广场舞

你以为广场舞只有大妈在跳？那就错了，千万别小看广场舞，美国也有许多人在跳广场舞呢！广场舞需要快步移动，可以训练灵活感与节奏，是一项很好的有氧运动。广场舞是一种团体运动，它可以让你结交更多朋友，和大伙一起运动特别有干劲和动力！而且广场舞有一种魅力，一定你爱上它，你就会无法停止，每周都一定要出席社区办的班。

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Zumba

Zumba 是时下最热门的健身舞蹈课，它融合了桑巴恰恰萨尔萨雷鬼弗拉门戈探戈等多种南美舞蹈形式，将音乐、简单的动作与有氧运动结合，演变成 Zumba。Zumba 简单又容易上手，没有舞蹈基础的人可以短时间内学会，是一项运动之运还可以方式和玩乐的运动舞蹈。

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