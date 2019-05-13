这些“地方美食”的起源地，原来不是你所想的……

这世上的美食多不胜数、各具特色，甚至各具“奇”名。

大家活至今天，相信也吃尽了天下不少美食。

但你知道吗？有的美食还真的让大家都误会了它的起源地。

现在就让我们来看看有哪些吧！

㊀ ▋可乐饼

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日本人气美食——可乐饼，是日本的家常菜之。它其实并不是源自日本的一道传统美食，而是源自西方。

名字取自法语中的“croquette”,日音为“koroke”,音似“可乐饼”。这道“和风洋食”从法国传入日本。

原本的做法，是在奶油和面粉制成的酱中加入碎菜和肉，冷却后捏成圆柱形，再抹上小麦粉、蛋汁以及面包粉油炸。

但传入日本后被地方化。日本家庭将可乐饼改良成为自己的口味，改用马铃薯泥，加入炒好的洋葱和肉末，然后捏成圆柱状煎炸。

㊁ ▋Ketchup 番茄酱

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最早的番茄酱来自于中国。早期的时候是由腌鱼和调料制成。

随后英国人把番茄酱带到西方后，番茄就变成了基本成分。

美国人后来又添加醋和大量的糖进去。

而以色列人也将这种番茄酱加入到甜甜圈汉堡里面，

成为了今天在西方十分流行的一道快餐佐料。

㊂ ▋重庆鸡公煲

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走，下次我们到重庆吃正宗的重庆鸡公煲吧！ No No No，重庆鸡公煲并不来自重庆哦！

重庆鸡公煲不是川菜也不是重庆菜，而是一位名字为重庆的莆田人创立的。

重庆鸡公煲创始人1991年去到上海，在吃火锅和麻辣烫的时候经常听到旁人在念叨重庆的美食有多好多好。

于是他就开始研究重庆的美食特色，最后研发出了重庆鸡公煲这个品牌。

㊃ ▋威灵顿牛排

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不少人也误会威灵顿牛排的产地。事实上，它和新西兰的首都惠灵顿并没有什么关系。

威灵顿牛排是一道经典的英国名菜，源自一位英国的有钱公爵，公爵喜欢吃上好的牛菲力，松露以及鹅肝酱等顶级食材。

所以他的厨师就将这些顶级食材用酥皮，包在一起烘烤于是创造出了这道经典的英国美食。

最后就用了公爵的名字为这道菜来命名啦。

这是一道美食的做法非常复杂，想要亲自下厨准备可要做好功课，花点功夫才行。

YouTube的上也能找到一些教学哦！

不过要是你觉得还是别毁掉家里的厨房，你也可以在市面上买到哦！

不妨到Victoria Station，外带6至8人份的 Beef Wellington威灵顿牛排 ，在家好好和家人分享吧！

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