这几首一定要会！最Swag女王——Hyolyn《TRUE》演唱会「 暖身歌单」

今年4月，Hyolyn就已经来过大马和粉丝见面了！什么？你错过了吗？放心啦～ 因为Hyolyn即将于6月28日，再次来到大马和粉丝们会面咯！这一次将举办她的首场个人演唱会- 《TRUE》，而入门票目前也还在热卖中！还没买票的歌迷们要赶快行动咯！

演唱会进入倒数一周，歌迷们不妨先来暖一暖身，把Hyolyn的热门歌曲练习练习吧！

＃《Dally》

这首《Dally》的制作人可说是大有来头，特别邀请了韩国人气音乐人GRAY共同创作，GRAY还亲自参与了歌曲的featuring。这首歌讲述了情侣之间进入倦怠期后选择离别的过程。 MV在发布不到一天的时间内就热爆，突破了100万次点击率！



# 《See Sea 》

单飞后推出的另一首单曲《SEE SEA》，是超级夏天的一首歌！ Tropical house曲风，带有松弛惬意的热带气息，却又不失轻快俏皮的节奏，搭配朗朗上口的旋律，绝对让人想跟着旋律摇摆呀！



＃《You Know Better》

这一首《You Know Better》是与Melanie Fontana，Michel “Lindgren” Schulz共同创作的歌曲。 Hyoln充满感性和戏剧性的琳式唱腔一出，就立刻让人耳朵怀孕！ Guess what？听说这一次演唱会，Hyolyn将大派粉丝福利，送出10张《You Know Better》签名非卖品单曲专辑！想要得到就更不能错过大马场演唱会咯！



＃《主君的太阳》OST《Crazy Of You 미치게 만들어》

Hyolyn唱起抒情歌，也是爆好听哒！没错，这一首《Crazy Of You 》，是连续剧《主君的太阳》的其中一首OST。每听一次，戏剧中的经典画面又再一次浮现在脑海里了！孝琳极富感染力且沙哑的嗓音和钢琴、管弦乐融合在一起，大大地提升了这首歌曲的渲染力！



＃韩剧《来自星星的你》插曲《Hello Goodbye》

电视剧《来自星星的你》一开播收视率就飙升，好评也是如潮。还记得那经典的『15秒之吻』吗？那一幕的背景歌曲，正是孝琳所演唱的「Hello Goodbye」哦！副歌旋律简直是把那种无奈又悲伤的感觉完全演绎了出来。



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Hyolyn 是韩国圈内歌手们评选为最具唱功的女艺人，实力真的不容质疑啊！想要到现场亲身见证她的实力唱工就千万别错过《2019 HYOLYN 1st World Tour [TRUE] in Kuala Lumpur 》啦！

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