香水那么多种，你买对了吗？

香水被誉为女人的第二件衣服，Coco Chanel 曾说『不用香水的女人，她没有未来』。香水学问非常广，你有知不知道香水有五大分类呢？

#1 浓香水 Parfum

浓香水是浓度最高、品质最好、香味持续最长，是最高等级的香水，因此价钱偏高。只需一滴的用量，就可以持香很久。适合用在晚间活动、晚宴或一些正式场合。

香精含量：20%

持续时间：5-7小时

#2 香水 Eau de Parfum

香水简称 EDP，香味持久，价钱合理，是许多人买香水的首选。各大香水品牌推出的香水多属这个等级。香水适合在白天上班、外出使用。对大多欧美人来说，这个种类香水可以遮盖体味，更适合他们使用。上到 superdeals.com.my 选购 Black Sense Isabella Signature EDP 可享有50%折扣和免运！

香精含量：15-20%

持续时间：5小时

#3 淡香水 Eau de Toilette

淡香水简称 EDT，香味变化柔和、清爽，味道不会太浓烈，是最近比较受欢迎的香水类型。这个种类适合香水初使用者和上班族。如果没有体味的烦恼，可以挑选这类。

香精含量：8-15%

持续时间：3-4小时

#4 古龙水 Eau de Cologne

一般称 Cologne 或 EDC，男性香水大多属于这个类型，女性香水就比较少见。因此，古龙水成为男性香水的代名词。酒精浓度介于60至70%，香料成分低，价钱更为经济，使用起来比较爽快，适合豪迈的喷满全身。

香精含量：4-8%

持续时间：1-2小时

#5 清淡香水 Eau Fraiche

香水中香精含量最低的种类，单花香味，持香时间很短。体香剂多属这个等级。

香精含量：1-3%

持续时间：

https://zhuanlan.zhihu.com/p/27917674