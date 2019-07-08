10句小眼睛的霸气回呛

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我是典型小眼睛女孩。眼睛不仅小，短，睫毛短，还下垂。从小就因为眼睛小闹了不少笑话。还得了个花名，亲友都叫我『林忆莲』。唉….. （唱）『说不在乎那是假的，毕竟我的心也是肉做的…..』所以有时候还是得为自己辩护一下！小眼睛怎么了……

#1 风沙大的地方我过得怡然自得

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#2 我眨眼睛消耗能量比大眼睛少



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#3 我睡觉时闭眼比你快；我起床睁眼也比你快

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#4 浓缩就是精华呀



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#5 我鄙视你你不懂



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#6 我翻你白眼你不会发现



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#7 单眼皮可以变双眼皮~双眼皮不能变单眼皮



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#8 我是不是在和你打招呼你不懂（其实我不是、我不想）



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#9 上课睡觉老师从未给我丢粉笔（老师真照顾小眼睛的感受啊）



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#10 我能享受到假睫毛的最大效益



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以上的霸气回呛，小眼睛的朋友们是否有同感呢？

不过以上的部分说法也只是搞搞笑啦！虽然说眼睛无论大还是小，只要气质好、形象正派、魅力就会自然提升！但，我也是小眼睛，我对于想要让自己更完美的行为非常理解。

天生的小眼睛，确实比不上大眼睛更炯炯有神。所以，如果想要眼睛看起来更有神，记得要好好保养双眼，例如：避免熬夜、适时按摩双眼，让双眼放松等….. 那当然，最直接、或能有最即时效果的方式，就是佩戴隐形眼镜、化妆、或是到美容院进行睫毛嫁接啦。在SuperDeals选购Posh Nails By Zara的100根韩式/俄罗斯6D嫁接睫毛，可节省高达71%哦，只需RM28。

#够力省