15句【吃货语录】快记下，Instagram caption不用愁啦！

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一位称职的吃货，总会有着千百种理由让自己可以不断地吃。这还不够！

吃货们的Instagram、Insta-story、Facebook等社交媒体当然也还少不了诱人和让人垂涎的美食照。

除了逼格满满的摆盘、色彩鲜艳的滤镜，当然也少不了一句能够深深表达吃货心声的语录咯！

以下的【吃货语录】，让你的nstagram caption不用愁：

1. “吃自己的要省，吃别人的要狠。”我老爸说的。

2. 不开心，睡一觉就让它过去吧。伤心真的没什么的，伤胃就不好了。

3. 情若能自控，我一定会按捺住我那颗吃货的心。

4. 最让我感动的三句话：“给你带好吃的”、“请你去吃好吃的”、“带你去吃好吃的”。

5. 我宁愿当一个只会吃的吃货，也不要当一个明知道他不爱我却还傻傻爱着他的痴货。

6. 你永远也不会了解，“…但是，我吃饱了”和“我吃饱了”。这两句话是天壤之别。

7. 吃，是我体会人生光辉的源动力。风雨兼程，赴汤蹈火，在所不惜。

8. 世界上大概只有吃这件事儿，这一辈子都不会烦，不会腻，不会忘，朝思暮想，并且与它白头偕老。

9. 为什么地球不是绿豆糕做的，不是南瓜饼做的，不是烤地瓜做的，不是孜然羊肉做的，不是鱼香肉丝做的，不是宫爆鸡丁。

10. 人这辈子有两样东西是别人抢不走的，一是吃进肚里的食物，另一个是藏在心里的梦想。所以做一个有梦想 的吃货，你就是无敌的。

11. 吃货，就是心里的想瘦；嘴里的享受。

12. 终于知道吃奥利奥为什么要“先舔一舔”了 ，因为那样就没人会抢了。

13. 吃，我所欲也；瘦，亦亦我所欲也……两者不可得兼，我勒个去也。

14. 真的不是我不够坚决，是上天给我太多机会，去品尝每一个幸福的滋味。

15. 吃货其实很伟大，TA背负着要胖死的危险，仍然马不停蹄的去吃。

好啦吃货们，是吃货也要爱运动啊！不然身体哪还负荷得了？快到健身房把脂肪甩掉吧！别等到肥胖纠缠上自己了，才来后悔哦！

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当个高素质吃货！不辜负美食，靠运动量让自己肆意地当个吃货吧！