周末带孩子去哪里？我们帮你想好了！

周末不该白过！

你知道吗？其实家长们可以趁着周末，让孩子放下书包，放下手机、放下电子游戏。

带着孩子们脱离填鸭式的教育、跳出古板的学习框框，

进而开拓视野、发挥天赋！

以下除了为你盘点几项活动，

还附上SuperDeals推荐的超值优惠链接！

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1、手工艺术班

(图片取自网络)

天生爱玩、爱动手是孩子们的天性。

与其待在家里，不如带孩子参加一些有趣的艺术创意手工活动，

既能锻炼手部精细动作能力，还能激发创造力，培养艺术兴趣和专注力，

让他们在轻松欢乐的氛围下学习新事物！

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2：游泳班

(图片取自网络)

周末是让孩子们能够动动身子、活动筋骨的好时机！

除了跑步、跳绳、及球类运动等，也能选择让孩子们参加游泳班

激发运动潜能，让他们在专业、快乐的氛围中享受游泳的乐趣！

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3：室内游乐场

时代变迁、科技发达。小朋友的游乐园也和从前不一样了！

现在的游乐园，纷纷提供了众多新颖的游戏设备及服务迎合现代孩子及家长的需求。

不仅提供了便利，也很注重卫生和孩子们的安全。

偶尔也让孩子们玩乐，适当地放松一下吧！

不妨也邀请其他小朋友一起去，除了可以更欢乐，还可以享有优惠呢！

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4：水族馆

带孩子进入海洋世界， 认识各种海洋生物吧！

位于吉隆坡的Aquaria KLCC 水族馆，

超大的空间（约 60,000 ft²） ，而且拥有约 250万升的超大海水水箱，；

还有长达90米的水底隧道，馆内拥有超过5000种海洋生物及陆地生物，

绝对能让孩子们大开眼界！

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5：主题乐园

游乐园承载着每一个人童年时的梦想。

若碰巧遇上长周末，父母就可以带着孩子们一起到主题乐园享受亲子乐!

提起游乐园，就一定会想起迪士尼和环球影城，

但今天要为大家推荐一些国内的主题乐园！

➥ 柔佛州顶级观光景点-三丽鸥吉蒂猫镇 (Sanrio Hello Kitty Town)

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➥ 雳州怡保的亚洲第一动画主题公园- MAPS

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➥ 亚洲首座乐高主题乐园- Legoland SuperDeals推荐优惠：Legoland Theme Park儿童入门票

别等了！

现在就为孩子们规划，让孩子们在轻松快乐的环境下，快乐成长！

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