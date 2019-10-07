周末总是有同样的烦恼，那就是早餐或 brunch 不知道要煮什么好？推荐大家 3 款简单早餐，起床后可以亲自下厨，开启美好的周末～
#1 舒芙蕾欧姆蛋
经常在 IG 上看到许多人早餐都会打卡这款蛋早餐？其实做法超简单，只需几个食材及步骤，就可以享受这个高颜值的早餐。
食材
- 5 个蛋白
- 3 个蛋黄
- 2 汤匙无盐牛油
- 适量盐
- 黑胡椒
- 新鲜青葱
步骤
- 分离蛋黄及蛋白，分别放入两个碗
- 先打蛋黄至浓稠，再把蛋白打至绵状
- 把蛋黄加入蛋白中，搅拌至均匀
- 平底锅加热并加入牛油，把蛋液倒入平底锅
- 以小火慢煎鸡蛋，然后使用锅盖焖5分钟
- 最后撒上黑胡椒及青葱调味
#2 Mixed Berry Smoothies
早餐来一杯水果 smoothies，营养又有饱足感。
食材
- 适量的蓝莓、草莓、蔓越莓
- 1 杯牛奶
- 2 汤匙 yogurt
步骤
- 清洗蓝莓、草莓、蔓越莓
- 把洗好的莓果放进搅拌机
- 加入牛奶及 yogurt进行搅拌，就完成啦～
#3 一锅熟
简单暴力，一锅到底，所有营养都兼具。
食材
- 两颗蛋
- 蘑菇类
- 蒜头
- 洋葱
- 任何你喜欢的蔬菜：番茄、芹菜、萝卜、灯笼椒等
- 培根/ 火腿/ 香肠
- Cheese（依个人喜好）
- 意式香料+黑胡椒调味
步骤
- 清理所有蔬菜和蘑菇
- 分别切好所有食材
- 先爆炒蒜头、洋葱
- 加入所有蔬菜及蘑菇，慢炒
- 加入培根/ 火腿/ 香肠
- 加入调味料，拌炒
- 调味完成后，打入鸡蛋
- 最后依个人喜好加入 cheese
如果周末赖床到中午才饿醒，不妨在煮 brunch 之前先喝一杯饮氧品垫着肚子，再慢慢享受煮 brunch 的欢乐时光。