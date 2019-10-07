3款自制简单早餐，开启你美好的周末～

By Yan
In Taste
7 October 2019

周末总是有同样的烦恼，那就是早餐或 brunch 不知道要煮什么好？推荐大家 3 款简单早餐，起床后可以亲自下厨，开启美好的周末～

#1 舒芙蕾欧姆蛋

经常在 IG 上看到许多人早餐都会打卡这款蛋早餐？其实做法超简单，只需几个食材及步骤，就可以享受这个高颜值的早餐。

食材

  1. 5 个蛋白
  2. 3 个蛋黄
  3. 2 汤匙无盐牛油
  4. 适量盐
  5. 黑胡椒
  6. 新鲜青葱

步骤

  1. 分离蛋黄及蛋白，分别放入两个碗
  2. 先打蛋黄至浓稠，再把蛋白打至绵状
  3. 把蛋黄加入蛋白中，搅拌至均匀
  4. 平底锅加热并加入牛油，把蛋液倒入平底锅
  5. 以小火慢煎鸡蛋，然后使用锅盖焖5分钟
  6. 最后撒上黑胡椒及青葱调味

#2 Mixed Berry Smoothies

早餐来一杯水果 smoothies，营养又有饱足感。

食材

  1. 适量的蓝莓、草莓、蔓越莓
  2. 1 杯牛奶
  3. 2 汤匙 yogurt

步骤

  1. 清洗蓝莓、草莓、蔓越莓
  2. 把洗好的莓果放进搅拌机
  3. 加入牛奶及 yogurt进行搅拌，就完成啦～
图片来源：bikinibodyburn.com

 

#3 一锅熟

简单暴力，一锅到底，所有营养都兼具。

食材

  1. 两颗蛋
  2. 蘑菇类
  3. 蒜头
  4. 洋葱
  5. 任何你喜欢的蔬菜：番茄、芹菜、萝卜、灯笼椒等
  6. 培根/ 火腿/ 香肠
  7. Cheese（依个人喜好）
  8. 意式香料+黑胡椒调味

步骤

  1. 清理所有蔬菜和蘑菇
  2. 分别切好所有食材
  3. 先爆炒蒜头、洋葱
  4. 加入所有蔬菜及蘑菇，慢炒
  5. 加入培根/ 火腿/ 香肠
  6. 加入调味料，拌炒
  7. 调味完成后，打入鸡蛋
  8. 最后依个人喜好加入 cheese

如果周末赖床到中午才饿醒，不妨在煮 brunch 之前先喝一杯饮氧品垫着肚子，再慢慢享受煮 brunch 的欢乐时光。

 

 

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