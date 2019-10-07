周末总是有同样的烦恼，那就是早餐或 brunch 不知道要煮什么好？推荐大家 3 款简单早餐，起床后可以亲自下厨，开启美好的周末～

#1 舒芙蕾欧姆蛋

经常在 IG 上看到许多人早餐都会打卡这款蛋早餐？其实做法超简单，只需几个食材及步骤，就可以享受这个高颜值的早餐。

食材

5 个蛋白 3 个蛋黄 2 汤匙无盐牛油 适量盐 黑胡椒 新鲜青葱

步骤

分离蛋黄及蛋白，分别放入两个碗 先打蛋黄至浓稠，再把蛋白打至绵状 把蛋黄加入蛋白中，搅拌至均匀 平底锅加热并加入牛油，把蛋液倒入平底锅 以小火慢煎鸡蛋，然后使用锅盖焖5分钟 最后撒上黑胡椒及青葱调味

#2 Mixed Berry Smoothies

早餐来一杯水果 smoothies，营养又有饱足感。

食材

适量的蓝莓、草莓、蔓越莓 1 杯牛奶 2 汤匙 yogurt

步骤

清洗蓝莓、草莓、蔓越莓 把洗好的莓果放进搅拌机 加入牛奶及 yogurt进行搅拌，就完成啦～

#3 一锅熟

简单暴力，一锅到底，所有营养都兼具。

食材

两颗蛋 蘑菇类 蒜头 洋葱 任何你喜欢的蔬菜：番茄、芹菜、萝卜、灯笼椒等 培根/ 火腿/ 香肠 Cheese（依个人喜好） 意式香料+黑胡椒调味

步骤

清理所有蔬菜和蘑菇 分别切好所有食材 先爆炒蒜头、洋葱 加入所有蔬菜及蘑菇，慢炒 加入培根/ 火腿/ 香肠 加入调味料，拌炒 调味完成后，打入鸡蛋 最后依个人喜好加入 cheese

如果周末赖床到中午才饿醒，不妨在煮 brunch 之前先喝一杯饮氧品垫着肚子，再慢慢享受煮 brunch 的欢乐时光。