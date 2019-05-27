3点3下午茶│「茶与茶点」怎么搭？  

你大概听过或知道红酒是配红肉；白酒是配白肉。

那你知道吗？茶与茶点的搭配也有类似原则哦！

茶和茶点如果搭配得妙，就会有互相加乘的效果，

让茶变得更好喝，茶点变得更好吃！

那何谓茶和茶点的搭配原则呢？

很简单！

照着「甜宜绿」、「乳宜红」，「坚果配乌龙」这3大原则就对了！

▋甜宜绿 —— 绿茶

绿茶：与清鲜香味相衬

适配茶点：绿豆糕、山药糕等清甜爽口的点心

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绿茶不光茶性淡雅、清香甘甜，还能解渴和消脂去腻。所以，搭配像绿豆糕、山药糕等清甜爽口的点心，就是不错的选择。因为这些甜点大多甜而不油，配上淡雅清香、甘味明显的绿茶会更合适。两者香气互相融合加乘，会让甜味更清爽。但需要注意的是：茶点不能太甜，否则茶点盖过茶味，反而就无法品味出绿茶的原味了。比如味道偏重的榴莲酥，就会压住茶味。

▋乳宜红—— 红茶

红茶：口干醇和,有助解腻

适配茶点：乳酪蛋糕、起司蛋糕、牛油曲奇等乳制品

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红茶色泽乌润，滋味醇和，汤色红亮鲜明。搭配尝起来较油腻的乳酪蛋糕、起司蛋糕、牛油曲奇、原味蝴蝶酥等乳制品，最为合适。红茶或是拥有薰香风味的茶款，像茉莉花茶等，茶的收敛性会比较高，因此两者搭配时，不仅调和了红茶的苦涩，甜点也更加爽口，同时茶的甘香醇也可以降低牛油带来的甜腻感哦！

▋坚果配乌龙—— 乌龙茶

乌龙茶：与咸鲜口味相得益彰

适配茶点：坚果类、豆腐干、咸橄榄等咸鲜口味的点心

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乌龙茶是半发酵茶。它的滋味甘醇，香气馥郁，而口感介于绿茶和红茶之间，品饮时重韵，最适合搭配咸鲜的茶点，像是坚果类或有点咸的点心，例如：夏威夷豆、核桃、瓜子等。经过焙火的乌龙茶，可以带出坚果类本身淡淡的甜味与香味，更不会夺走乌龙茶悠远的香气。或是配上中式传统的杏仁酥条、芝麻蝴蝶酥等饼食，既能解除油腻，又带出饼香，可谓是相得益彰。

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大家不妨也趁着周末或假日，在家里好好地享受悠闲的下午茶时光吧！

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