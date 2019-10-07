4项适合「Staycation」的活动

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「Staycation」这一种渡假模式近年来越来越受欢迎。大家都喜欢趁着短假日，约上家人或闺蜜好友们，预订附近的酒店或民宿等， 渡过悠闲的时光既可舒懈身心，又不太花时间金钱，特别适合忙碌的都市人，也特别受年轻一族欢迎。虽说要度过一个「悠闲」的假期，但总不能什么都不计划，只是一整天相互对望或聚在一起滑手机嘛？以下为你建议5项适合「Staycation」的活动，参考看看吧！

# 美食派对

食物能够让大家开心聚在一块儿！大家不妨来个「大食会」吧！无论是火锅派对、BBQ还是一顿丰盛的家常便饭，都是不错的选择！和家人或朋友一边有说有笑，一边合力准备食材，并完成美味的一餐！过程当中应该也能增进彼此感情哦！

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#桌游

精彩桌游，相聚一刻。桌游不仅只是打发时间的休闲，还能让一群人有机会放松、并且享受不必赶时间的时光。同时也能促进感情。而且如今桌游的种类繁多，有的简单易懂，有的动脑，有的动手，有的考反应，有的考速度，有的考观察能力……必定带给大家不少乐趣!

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# 团体运动

哈？来度假还要做运动？没错，因为适当的运动比休息更容易消除疲劳 。与其躺在床或沙发上发呆滑手机，不如大家一起来动动手、扭扭腰把！不是建议你去做剧烈运动，而是简单的伸展动作。建议可以一起进行团队瑜伽，那即可舒緩緊張情緒外，也能消除身體的疲勞。

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# 电影马拉松

如果不想花费力气准备食物或游戏的话，那就准备几部电影，一家人或一群好友就窝在沙发上，手上捧着薯片和爆米花，看完一部又一部之前错过的好电影吧！饿了？那就来一杯Vit’s 唯一面辛辣螃蟹米粉汤杯面啦！现在透过SuperDeals购买，可享有20%折扣！#够力省

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