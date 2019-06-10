5件幸福小物│打造高质感「专属小窝」

每天下班后拖着疲惫的身躯回到家，最幸福的莫过于可以舒服地待在自己的舒适小窝，好好放松一下！

这时候除了软绵绵的床，你也许还需要一些幸福小物，最好是有疗愈效果的，

为房间增添温馨气氛之余，还可缓解疲惫身躯，放松心灵……

＃小夜灯

强烈灯光会抑制人体褪黑色素的分泌，而褪黑素对于促进睡眠有着极其重要的作用。

所以建议卧室内尽量不使用光线强烈的灯具。

若怕黑，可以添置温柔静逸的小夜灯，营造温馨放松的氛围。

别让强烈光线偷走你的睡眠哦！

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＃音响

心情不好的时候听音乐是最好的放松方式了，对吗？

在属于自己的小小空间里，放一台音响，将手机连接蓝牙，躺在床上或椅子上，

让自己渐渐进入轻音乐的海洋里。顿时无论工作还是生活上的压力，都会得以缓解哦！

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＃香氛

想要有疗愈又放松的个人空间，一定要有宜人的香气加持！

香氛喷雾在添加了精油以后，不仅可以增加空气湿度，还能够散发出香薰分子。

当然，除了香氛喷雾，还可以选择各式各样的扩香小物，

如：香薰蜡烛，扩香石，熏香砖等，增添气氛之余，

也可以为房间制造舒服的香气，带来好心情！

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不妨上到SuperDeals购买OGAWA Bio Breeze超声波香薰加湿器时钟香薫加湿器，还可以获得3瓶30ml装免费香薰精华油。

它除了有助增加空气湿度，使空气更加清新外，还带有时钟和闹钟功能哦！

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＃盆栽

不少绿植都有着净化空气的作用，像是绿萝，薰衣草，虎尾兰，迷迭香等，

都可消除室内有害的空气污染物和化学物质的微生物，

抑制空气中的细菌并将水蒸汽释放到环境中。

卧室内摆放一盆，即可打造一个清新的环境，还有助于提高睡眠质量。

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＃扶手椅

说真的，躺床上玩手机，看书久了，一定会很累。

如果卧室里有一张扶手椅，那就舒服多了！

将椅子放在房间靠窗角落里，旁边再搭配一个小边桌。

周末时，就赖在椅子上看看书，喝喝茶，滑一滑手机……多惬意啊！

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OK！有了以上的幸福小物，你就可以好好躲在自己的「专属小窝」里，享受属于自己的ME-time啦！