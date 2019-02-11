5款果汁特调配方大公开！

还在喝苹果汁、橙汁还是木瓜牛奶？这些太普通了！下面分享5款果汁特调，让你在家自己制作，还可以喝得健康又营养！
木瓜+黄梨+柠檬
木瓜、黄梨、柠檬绝对是有助消化的最佳组合，因为木瓜和黄梨富含蛋白水解酶。在大吃一餐之后，来一杯这个果汁，可以让你快速消化。除此之外，木瓜还有舒缓便秘的效果呢。当这三样水果变成果汁，可以为你的身体提供大量的胡萝卜素及Vitamin C。
材料：
半个木瓜
半个黄梨
半个柠檬
步骤：
- 木瓜去皮、去籽，切块
- 黄梨去皮、切块
- 取柠檬汁
- 所有水果放入果汁机搅拌后完成
菠菜+青苹果+葡萄
菠菜、青苹果及葡萄三样绿色蔬果可以提供我们身体满满的绿能量。除了有Vitamin A和C之外，还提供高钙质。
材料：
半杯菠菜
半杯无籽葡萄
1个青苹果
步骤：
- 清洁菠菜
- 清洁葡萄并去皮
- 青苹果去皮、切块
- 所有蔬果放入果汁机搅拌后完成
芒果+樱桃+火龙果
芒果富含 Vitamin A、胡萝卜素及矿物质对眼睛有益。樱桃有效促进心脏健康并降低中风风险。而火龙果有效提升免疫系统。
材料：
半个芒果
5个樱桃
半个火龙果
步骤：
- 芒果去皮切丁
- 樱桃事前泡在水中洗干净
- 火龙果去皮切丁
- 所有水果放入果汁机搅拌后完成
蜜瓜+青苹果+牛奶
这个组合富含钙和钾，可以增强你的牙齿及骨骼。苹果的纤维有助于消化系统，降低结肠癌风险及降低胆固醇。
材料：
3片蜜瓜
¾ 青苹果
半杯牛奶
步骤：
- 蜜瓜切片后去皮，再切丁
- 苹果去皮后切丁
- 所有水果放入果汁机搅拌
- 水果搅拌完毕最后加入牛奶再搅拌就完成
牛油果+芹菜+黄瓜+柠檬
这个组合富含Vitamin A, B, C，可以提高免疫系统，保湿又清凉，最适合运动后饮用一杯解渴并补充体力。
材料：
半个牛油果
半条芹菜
¼ 条黄瓜
半颗柠檬
步骤：
- 牛油果取籽切丁
- 芹菜洗干净后切块
- 黄瓜洗干净后切块
- 柠檬切半取出柠檬汁，加入一些柠檬果肉
- 所有蔬果放入果汁机搅拌后完成
还是觉得自制果汁太麻烦了？不如上到 superdeals.com.my 选购 Oranger 买1送1 – 果汁特调饮料 (大杯)只需RM10而已，省时省力又方便。