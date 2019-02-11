5款果汁特调配方大公开！

还在喝苹果汁、橙汁还是木瓜牛奶？这些太普通了！下面分享5款果汁特调，让你在家自己制作，还可以喝得健康又营养！

木瓜+黄梨+柠檬

木瓜、黄梨、柠檬绝对是有助消化的最佳组合，因为木瓜和黄梨富含蛋白水解酶。在大吃一餐之后，来一杯这个果汁，可以让你快速消化。除此之外，木瓜还有舒缓便秘的效果呢。当这三样水果变成果汁，可以为你的身体提供大量的胡萝卜素及Vitamin C。

材料：

半个木瓜

半个黄梨

半个柠檬

步骤：

木瓜去皮、去籽，切块 黄梨去皮、切块 取柠檬汁 所有水果放入果汁机搅拌后完成

菠菜+青苹果+葡萄

菠菜、青苹果及葡萄三样绿色蔬果可以提供我们身体满满的绿能量。除了有Vitamin A和C之外，还提供高钙质。

材料：

半杯菠菜

半杯无籽葡萄

1个青苹果

步骤：

清洁菠菜 清洁葡萄并去皮 青苹果去皮、切块 所有蔬果放入果汁机搅拌后完成

芒果+樱桃+火龙果

芒果富含 Vitamin A、胡萝卜素及矿物质对眼睛有益。樱桃有效促进心脏健康并降低中风风险。而火龙果有效提升免疫系统。

材料：

半个芒果

5个樱桃

半个火龙果

步骤：

芒果去皮切丁 樱桃事前泡在水中洗干净 火龙果去皮切丁 所有水果放入果汁机搅拌后完成

蜜瓜+青苹果+牛奶

这个组合富含钙和钾，可以增强你的牙齿及骨骼。苹果的纤维有助于消化系统，降低结肠癌风险及降低胆固醇。

材料：

3片蜜瓜

¾ 青苹果

半杯牛奶

步骤：

蜜瓜切片后去皮，再切丁 苹果去皮后切丁 所有水果放入果汁机搅拌 水果搅拌完毕最后加入牛奶再搅拌就完成

牛油果+芹菜+黄瓜+柠檬

这个组合富含Vitamin A, B, C，可以提高免疫系统，保湿又清凉，最适合运动后饮用一杯解渴并补充体力。

材料：

半个牛油果

半条芹菜

¼ 条黄瓜

半颗柠檬

步骤：

牛油果取籽切丁 芹菜洗干净后切块 黄瓜洗干净后切块 柠檬切半取出柠檬汁，加入一些柠檬果肉 所有蔬果放入果汁机搅拌后完成

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