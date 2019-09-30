6款照片墙，打造文艺角落

手机或相机里拍下的照片，都记录着你的重要时刻。你知道吗？除了选择把照片上传到社交媒体网站，你也可以打印出来，将这些美丽的照片装饰在一面墙上，供自己细细回味之余，也能让客人来拜访时欣赏一番啊！而且啊，只要稍微花点心思加以点缀，就能让家里或房里的气氛截然不同，文艺范儿十足哦！

以下和你分享几款照片墙的装饰方法，让你的照片墙Upgrade成家里最不可忽略的一个角落哦！

# 麻绳/渔网照片墙

如果你喜欢随性风格，你可以选择利用麻绳或网状类的物品，打造你的专属照片墙。这款的好处是你可以随时更换照片的排序，随意增加或减少照片。不过沾上灰尘后，定期的清理/清洁工作就麻烦咯～

# 灯饰照片墙

喜欢浪漫的你，就可以选择这一款打造出梦幻照片墙啦！利用浪漫的LED装饰灯，框出你喜欢的型，再用小夹子把照片夹在LED灯饰的电线上就能形成一幅完美的灯饰照片墙了。想让整体看起来更梦幻些，还可以自己添加一些小装饰哦～

# 相框照片墙

这款就比较中规中矩，但胜在能够利用相框整整齐齐地把照片排列在墙上。大小不一没关系，组成个矩形就很美观啦！如果家里的设计师偏向时尚简约风，这款就很合适。

# 时钟装饰照片墙

Wait…… 照片们似乎也希望和其它家居饰品寻求“跨界合作”哟？市面上售卖的时钟你都嫌弃吗？那不如自己DIY吧！你可以利用照片，和不要的钟表机芯，将照片墙DIY成墙面钟表，比起千篇一律的照片墙可要有特色多咯~

# 铁架框照片墙

这一款创意空间也是非常大的！除了可以利用夹子把照片给夹在铁架上，也能选购一些可爱的造型磁铁将照片贴在上面。然后也可以添加一些手写字体、文艺图片、小植物、明信片等，甚至搭配LED灯饰一起做点缀，效果也会很棒哦～

# 垂帘式照片墙

把相片串起来，再以垂帘的方式把相片整齐地利用木棍垂吊于墙面上。想要更有设计感，也可以用树枝代替，并以塑料叶子点缀，打造森林系小清新风格的照片墙。

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照片墙是家居最简单也最温馨的设计，象征着家中成员的回忆纪录。如果你也想在家中或房里打造一幅照片墙的话，推荐你到 SuperDeals.com.my 购买 Photobook Malaysia 50 张 4R照片列印优惠券，就可以享有47%折扣！只需RM14.90 而已哦！

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