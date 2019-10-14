7种对另一半的称呼 │ 你还有更甜的吗？

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从古至今，每一对恋人都有自己对另一半的甜蜜称呼，而每一种称呼的背后，都折射出不同的相处模式，更隐藏着不一样的爱情故事。以下的7种称呼，哪一个才是你和你lover的称呼呢？还是你还有更惹蚂蚁的称呼吗？

# – 01 – “老公” / “老婆”

一般上这样称呼，对方就已经认定了你就是他的老婆/老公。而且对于老婆这个称呼，一般男人都是不会乱叫的，因为老婆就意味着自己的另一半。所以，一个男人能够这样正式地叫你，应该就会想要跟你走下去，成为你依靠的人哦！

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# – 02 – “傻瓜” / “大笨蛋”

还记得《那些年，我们一起追的女孩》里的经典对话，“大笨蛋” 吗？还是你过马路时不看车，对方拽住你骂：“你是不是傻！过马路不看车吗？” 没错，叫你傻瓜或笨蛋，并不是真的觉得你傻，只是心疼你，想要把你照顾好。当一句出自口中的“傻瓜” ，眼神里肯定都是充满宠溺的。

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# – 03 – “宝贝”

有人说，女人最幸福的时刻就是找到一个像爸爸一样疼自己的男人，把你当女儿来养，时刻对你宠溺。所以，一个男人喊你宝贝或当女朋友喊你宝贝，那就代表他就是想要把你捧在手心里哦！好好珍惜吧！

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# – 04 – “宝宝”

称呼对方为宝宝、宝贝之类的情侣，相信就是正处于热恋阶段。对方就是待你如珠如宝。无论你是任性撒娇还是满脸委屈，他都会宠着你，在他面前，你可以尽情地展现自己真实的一面！对他来说，你就是他最值得炫耀的珍宝。

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# – 05 – “XXX”

会直接呼叫对方全名的，一般是当对方和自己有了一定的了解、而且彼此也越来越熟悉后才会这样称呼。 “XXX，给我回来！”、“XXX，你是不是想挨揍了啊！” 、“XXX，我讨厌你！” 听起来好像惹怒了对方，但其实也是非常有情趣、而且带点撒娇元素的称呼哦！

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# – 06 – “乳名”

当关系越来越熟悉，至到双方都越来越不分你我时，对方就会开始呼叫一些就好比只有你家人才懂，并且土得掉渣的乳名或绰号。别人叫你也许听着就嫌弃，但如果是另一半，听着反而好像让心里都变成暖暖的甜蜜！

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# – 07 – “肥仔”/ “肥婆”

如果你的另一半，对你的称呼是这样子的，那么恭喜你！你的另一半虽然是一位爱作弄你的人，在表面上各种嫌弃你，嫌你胖嫌你黑嫌你矮的，但是心里却觉得你是最好的。不过，如果别人当他的面嫌弃你时，他一定会给对方好看！

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你也会这样甜蜜地称呼你的另一半吗？

还是你觉得以上称呼都没有你和另一半的甜呢？

或…… 你认为你和另一半的称呼不够甜、不够惹蚂蚁！ ？那…… 不如先来个甜蜜约会吧！

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