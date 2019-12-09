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灯光璀璨的圣诞树、和蔼的圣诞老人、耳熟能详的的圣诞歌、精美的圣诞礼物，OK，都有了！

Wait a minute，似乎还欠【美味的圣诞大餐】，才构成一个完整的圣诞节哦！

没错，每个节日都和美食逃离不了关系。

当然，圣诞也不能例外呀！

All I Want For Christmas is FOOD！！！！！

但你是否知道，欢庆圣诞节，除了火鸡，还有哪些应景的传统美食呢？

吃货们，是否都试过以下的传统圣诞美食了呢？

赶紧往下滑吧～

#姜饼

在圣诞期间，几乎每家甜品店都会推出各种造型的姜饼、姜饼屋和姜饼小人。姜，早前在欧洲曾经是很昂贵的香料。 那时候只有在圣诞节和复活节这样的重要节日，人们才会用它来制作点心。把姜加入蛋糕、饼干中以增加风味，并有驱寒的功用。久而久之，姜饼就成了与圣诞节息息相关的甜点。

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# 圣诞三文鱼

和华人过春节吃鱼一样，在国外，圣诞节吃三文鱼同样是一个经典的传统。欧洲及美国人在欢庆圣诞佳节的餐桌上，少不了三文鱼这道菜肴。食法有很多种，一般是以热或冷烟熏方式制作烟熏三文鱼，熏好的鱼片一般会加上黄油，配着新鲜的柠檬汁一起享用。而加拿大人则喜欢吃枫糖煎三文鱼。

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#熏火腿

熏火腿也是圣诞大餐中的一道传统正菜。这道菜方便准备，而且也不必担心因吃不完而浪费。烟熏烤火腿一般会在表面涂抹上带有甜味的酱汁，如蜂蜜或者樱桃石榴酱。然后再搭配一瓶果味稍浓、口感丰富的红酒来搭配烟熏火腿外层上甜腻的味道，那就Perfect了！

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# 圣诞火鸡

这一道更不用说了。在西方人眼里，少了烤火鸡，就算不上是圣诞晚餐了。他们会把甘笋、西芹、洋葱、栗子等塞材料塞进火鸡的肚子，再在表面抹上特制酱汁，再放到烤箱内烤至金黄色。据说在1620年的圣诞节，大批来自英国的移民抵达美洲的朴里毛斯山，由于当时这里除了满山遍野随处可见的火鸡外，几乎没有别的食物，于是便只好烤火鸡过节。圣诞节吃火鸡便从此延续下来，成为一种传统。

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这个圣诞节你也想在餐桌上增添一道传统圣诞美食——火鸡吗？没问题，上到 SuperDeals.com.my购买Victoria Station优惠券，享有 30%折扣。一只约5公斤的烤火鸡，只需RM 298.00 而已！

# 百果馅饼( Minced Pie)

甜甜的Mince Pie 是耶诞节前必备的传统甜点之一。特别是期待圣诞老公公的小朋友，更是不能没有Mince Pie！因为传说Mince Pie 是圣诞老公公最喜欢的甜点，所以平安夜当晚，小朋友要在壁炉前或餐桌上留下几颗Mince Pies、一小杯的白兰地或牛奶和一些红萝卜给圣诞老公公和他的麋鹿，谢谢圣诞老公公带来礼物。

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透过SuperDeals 购买优惠券，Victoria Station 的传统 Minced Pie，6块只需 RM 13.80，节省31%！

# 圣诞蛋糕

圣诞节其实就是庆祝圣子耶稣基督的诞生，所以怎么能少了蛋糕呢？而且当然就是要有「圣诞主题」的蛋糕啦。以往一般见到的都是传统圣诞树根蛋糕。而现在市面上也有各式各样以奶油或其它的蛋糕装饰来点缀的圣诞蛋糕。点燃之后，由主人吹熄蜡烛，然后大家分吃蛋糕。

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# 圣诞布丁

和包饺子、搓汤圆的意义有点相似。在准备圣诞大餐前，每个家庭成员会共同制造一个圣诞布丁，象征团结和谐。大家会轮流搅拌面团，并在搅拌面团时默默许下一个愿望。而且还会在面团里藏下一枚银币（随后大多以杏仁代替）。据说必须要以顺时针方向搅，最后谁吃到硬币，谁就获得一年好运！

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