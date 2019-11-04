Cake Lover 必吃这4家槟城Cafe的蛋糕 ！

许多人来到槟城一定要吃 Laksa、福建面、炒粿條、 Cendol 等道地美食，其实 Cafe 在槟城也扮演着很重要的角色。这几年槟城崛起许多 Cafe，今天要介绍的是蛋糕！蛋糕爱好者要注意咯！这五家 Cafe 的蛋糕绝对能满足你对甜点的欲望～

#1 China House

说起 Cafe，不得不提槟城 Cafe 始祖— China House。打着最长店铺、中西合拼元素还有高品质食物，让 China House 多年来在竞争激烈的槟城依然能屹立不倒。每天有超过30种口味蛋糕选择，来这里一定要试一试他们的招牌蛋糕『Tiramisu』，有分含酒精或无酒精两种选择。推荐吃含酒精的 Tiramisu，味道更香浓，有别于一般的 Tiramisu。晚上来吃蛋糕还有 Live Band 听哟～

地址：153, Beach St, Georgetown, 10300 George Town

时间：每日 9am—1am

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#2 Moody Cow

喜欢吃 cheesecake 一定不可以错过 Moody Cow 的超级浓郁 cheesecake！招牌『Cempedak Madness』和『ShangHai Moon 咸蛋黄肉松』都是非常独特的口味，或许会让你对 cheesecake 有了全新享受。尤其喜欢吃 cempedak 的你一定会喜欢强烈的 cempedak 果肉加上非一般的浓郁 cheesecake，神奇的搭配为你带来味觉上的惊喜！这家 Cafe 的 cheesecake 可说是目前吃过最浓郁的 cheesecake，爱吃重口味的你一定会疯狂爱上他们的蛋糕！

地址：170, Jalan Transfer, George Town, 10050 George Town

时间：每日 11am—12am

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#3 Whisk

想吃高颜值的蛋糕选这家准没错！他们家的蛋糕精致又漂亮，好吃又好拍，让你看着都少女心爆发， 搞不好你会因为蛋糕太美而舍不得吃呢～ 爱吃水果的可以试试各种水果口味的蛋糕，清新香甜味口再搭上舒适的环境，非常适合和闺蜜在这里坐上一个下午。Whisk 还有蛋糕定制服务，你可以为朋友或自己定制一个漂亮的生日蛋糕好像也不错？

地址：15, Lebuh Queen, George Town, 10200 George Town

时间：星期四和星期日 1pm—10pm，星期五和星期六 1pm—11pm（星期一至三不营业）

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#4 Black Kettle

Black Kettle 也是槟城经营多年的老牌 cafe，它综合餐厅与西饼店，整体食物保持稳定水平，手工面包与甜点都是每天新鲜出炉的。推荐他们家的『Red Velvet『和『Cappuccino coffee cake』。有兴趣可以到 superdeals.com.my 购买1人份 Meat & Poultry + 免费甜点，到这家舒适的 cafe 享用悠闲的午餐～

地址：105, Beach St, Georgetown, 10300 George Town

时间：星期一至星期四及星期日 9am—11.30pm，星期五和六 9am—12am

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槟城食物就是品质保证！永不让人失望～ #penangonebetter 哈哈哈，快来槟城吃蛋糕咯！