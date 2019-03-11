FOLLOW这5位短发女星· 加入短发行列【没在怕】！

近几年，短发越来越火，不少女明星一刀下去便加入了短发行列。
没想到短发热潮至今仍未停歇，还陆续有了新人气女星加入。
相信许多女孩儿也一直很想尝试清爽短发，
却担心短发难整理。
不怕！
以下为大家盘点几位短发女星，
让你短发玩得有态度、时尚，亦多变化。
准备好手机，打开Instagram 吧！
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㊀ 、朴 信 惠
Park Shin Hye /
首先，就有将留了7年长发剪短至「耳下3公分」的朴信惠。
在出席Valentino时装秀时，顶着活泼俏皮的韩式外翘短发，造成网上一阵热烈讨论。
其实这种短发造型还是很显气质的，
而且对于脸宽的女生而言简直就是个瘦脸神器。
㊁、 周 冬 雨
Zhou Dongyu /
周冬雨被网友们评为是剪短发最好看的女明星之一，
相比于刚出道时期的中长发，周冬雨的改变确实是从短发造型开始的。
周冬雨不仅剪短发，还很会玩短发。
无论气质十足、灵气十足，或是帅气十足的造型也没问题！
㊂、 林 依 晨
Ariel Lin /
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我想有個家 虐童事件頻傳的現今社會，似乎仍有很多人不知道該怎麼做父母，或生而不養，或養而不教，生命的意義黯然於此，然而，看了本片之後，會明白這樣悲哀之後，還藏著更深層的苦痛與難題。 才稍稍慶幸小男主贊恩終於奮力掙脫原生家庭所處的貧民窟，沒多久即發現他其實是掉入了另一個更大的迷宮與牢籠⋯⋯宿命緊緊箝咬著這群難以翻身的人們，從未徵求過他們的同意，也未曾放輕過力道，贊恩太小還不明白，只能悲憤地控訴他本該相愛相親的父母⋯⋯ 劇終最後一個畫面，是小贊恩燦然一笑的定格，這並非指劇中的他獲得了怎樣的重生，不過聽說劇外飾演贊恩的小童星因為此片大受歡迎，已經舉家移民挪威，脫離原本困苦的命運了，大家都為他的努力鼓掌，但我心中所想的卻是，還有千千萬萬個這樣的家庭和孩子呀⋯⋯
没错！
原来剪短也有很多变化，短发一点都不无聊！
林依晨在电视剧「老男孩」中的短发造型吸睛多变，
俏皮、优雅、仙气，又贴近真实生活，
自然又好看！
非常值得参考！
㊃、 宋 慧 乔
Song Hye-kyo /
宋慧乔在近期播毕的韩剧《男朋友》中，
更让姑娘们留意的，
是这个可以让37岁宋慧乔，瞬间减龄十岁的短发造型。
短发俐落中分、内湾微卷度加凌乱发尾层次，
不但显脸小，又带出成熟女人味。
㊄、古 力 娜 扎
Coulee Nazha /
古力娜扎剪短发之后便脱颖而出，圈粉无数。
较早前古力娜扎就将长发剪成帅气的超短发，
但目前已稍稍留长为时下相当流行的「下巴短发」造型，
更加凸显了娜扎的精致深邃五官。
*以上虽不是官方账号，但仍适合参考古力娜扎的各式短发造型哦！
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想剪短发的女孩儿们是不是立马考虑起来了？
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喂喂，不剪怎知自己能美到什么程度？
赶快把喜欢的短发造型图片screenshot下来，
让自己超越平淡吧！
快！也许你和气质女神就差一个短发造型了。
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#够力省