FOLLOW这5位短发女星· 加入短发行列【没在怕】！

近几年，短发越来越火，不少女明星一刀下去便加入了短发行列。

没想到短发热潮至今仍未停歇，还陆续有了新人气女星加入。

相信许多女孩儿也一直很想尝试清爽短发，

却担心短发难整理。

不怕！

以下为大家盘点几位短发女星，

让你短发玩得有态度、时尚，亦多变化。

准备好手机，打开Instagram 吧！

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㊀ 、朴 信 惠

Park Shin Hye /

首先，就有将留了7年长发剪短至「耳下3公分」的朴信惠。

在出席Valentino时装秀时，顶着活泼俏皮的韩式外翘短发，造成网上一阵热烈讨论。

其实这种短发造型还是很显气质的，

而且对于脸宽的女生而言简直就是个瘦脸神器。

㊁、 周 冬 雨

Zhou Dongyu /

周冬雨被网友们评为是剪短发最好看的女明星之一，

相比于刚出道时期的中长发，周冬雨的改变确实是从短发造型开始的。

周冬雨不仅剪短发，还很会玩短发。

无论气质十足、灵气十足，或是帅气十足的造型也没问题！

㊂、 林 依 晨

Ariel Lin /

没错！

原来剪短也有很多变化，短发一点都不无聊！

林依晨在电视剧「老男孩」中的短发造型吸睛多变，

俏皮、优雅、仙气，又贴近真实生活，

自然又好看！

非常值得参考！

㊃、 宋 慧 乔

Song Hye-kyo /

宋慧乔在近期播毕的韩剧《男朋友》中，

更让姑娘们留意的，

是这个可以让37岁宋慧乔，瞬间减龄十岁的短发造型。

短发俐落中分、内湾微卷度加凌乱发尾层次，

不但显脸小，又带出成熟女人味。

㊄、古 力 娜 扎

Coulee Nazha /

古力娜扎剪短发之后便脱颖而出，圈粉无数。

较早前古力娜扎就将长发剪成帅气的超短发，

但目前已稍稍留长为时下相当流行的「下巴短发」造型，

更加凸显了娜扎的精致深邃五官。

*以上虽不是官方账号，但仍适合参考古力娜扎的各式短发造型哦！

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想剪短发的女孩儿们是不是立马考虑起来了？

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喂喂，不剪怎知自己能美到什么程度？

赶快把喜欢的短发造型图片screenshot下来，

明天就立刻到美发院剪一头清爽短发，换换造型，

让自己超越平淡吧！

快！也许你和气质女神就差一个短发造型了。

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