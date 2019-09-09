Housemate 十大恶行！最怕遇到这种人！

一个人到异地生活租房子最怕遇到不友善及相处不来的 housemate。不知道你又遇过哪种 housemate 呢？一起来看室友十大恶行，哪个是你最受不了的呢？

#1 不问自取

那些放在厨房、浴室或公共空间的东西经常莫名其妙就不见或换了位置，一开始还以为是自己健忘，过后才发现原来是 housemate 不问自取就拿来用！（不问自取就是偷 可恶！）

#2 碗筷堆积如山

吃饱不洗碗，餐具锅具都堆在厨房和洗手盆。一个星期后，那些餐具还在那边！要用的时候才会洗……（写到这我都快吐了）

#3 卫生习惯很糟糕

上完厕所不冲水，卫生棉放在厕所也不拿，尤其长发女生的头发都堵在排水口不清理，实在太可怕了～～

#4 后阳台=衣柜

衣服在后阳台晒了

7-7-49天都还不收！要穿的时候才来拿……

#5 大概是耳聋？

无论是看戏或听音乐一定要开得很大声，深怕整间屋子听不到～

#6 养宠物但爱理不理

寂寞的都市人总是喜欢养一些小动物填补自己空虚寂寞的日子。但！有些 housemate 养了小动物却不照顾、不打理。时不时会飘出难闻的味道，你就知道他可怜的小动物有多久没清洁了。

#7 吵死了

一天到晚都在狂笑、狂喊，不知道还以为是发生意外。或者是开门关门一切动作都特别大。尤其在美好的周末早晨，不设闹钟，打算来个自然醒。结果总是被 housemate 大动作和吵闹声吵醒！

#8 抽烟！

虽然说抽烟是个人喜好，但影响到他人，那就不对了！要嘛就到户外去或门外抽，别逼着其他 housemate 吸二手烟。

#9 不倒垃圾

垃圾满到都掉在地上了也不倒一下垃圾，还要硬丢在上面，产生许多垃圾却从不主动倒垃圾。有时候垃圾桶还没放垃圾袋也直接把垃圾丢在里面……

#10 老是麻烦人

忘了带钥匙、帮忙签收包裹、帮忙买东西、帮忙这个、帮忙哪个…… 总是喜欢麻烦别人，在外独居就不能独立一点么？

无论遇到以上哪种 housemate 都足以令人生气到爆炸。与其在房里生闷气不开心，不如享受一个两小时的刮痧按摩，把不开心的怨气都刮掉～上到 SuperDeals 购买超值优惠券吧！