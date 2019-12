Merry Christmas! 致喜欢圣诞的你：一份治愈系圣诞歌单

Featured image 图片来源:pexels.com

每年一到12月,圣诞节的气氛就在五彩缤纷的圣诞串灯里点燃了。

而每年圣诞来临之际,比节日先到来的一定是一首首的圣诞歌曲。

今天给你准备了一些圣诞歌来治愈温柔的心灵,

有的是百听不厌的经典;有的是小众圣诞歌曲,

都是特别适合下班后loop的圣诞歌单,

聆听歌词,细细感受藏在旋律及歌词底下的意境吧!

# 《Christmas Is All Around》

果然Love和Christmas 之间存在着离不开的关系。

电影《爱是您,爱是我》里的一首改编曲,后来随着电影爆红,是一首圣诞充满快乐、充满爱的圣诞歌曲吧!

—— I feel it in my fingers

I feel it in my toes

Christmas is all around me ——

# 《All I Want for Christmas Is You》

有的时候,人追求的并非物质上的满足,

我们需要的仅仅是当下的幸福而已。

—— I don’t want a lot for Christmas

There is just one thing I need

I don’t care about the presents

Underneath the Christmas tree

I just want you for my own ——

# 《 The First Noel》

Noel是法语的圣诞节,歌名就是第一个圣诞节的意思。

听完内心有一种畅快淋漓的感受,好像生活里的烦恼都不那么烦心了。

—— They looked up and saw a star

Shining in the east beyond them far ——

# 《When Christmas Comes To Town》

非常治愈的童音,倍感温馨的旋律……

小时候的你一定也单纯地相信着圣诞老人的存在,现在呢?

愿长大成人的你,心中依旧保持一份童真和快乐。

—— I’m wishing on a star

And trying to believe

That even though it’s far

He’ll find me Christmas Eve ——

# 《Laughing All The Way》

笑声原来真的会传染,听着听着,心情还真的不自觉好了起来。

就这样边听歌,边笑着治愈你的心灵好像也不错?

——HA! HA! HA! HA!

HA! HA! HA! HA

HA! HA! HA! HA ——

我想,圣诞歌的旋律就是某些股神奇魔力。

那些再怎么不喜欢节日热闹的人也总能打动;

即使没有雪花,也依然浪漫;甚至寒冬,也倍感温暖。

~ Merry Christmas ~