Q&A| 瘦身黑科技：冷冻溶脂

减肥是女人一辈子都必须奋斗的事业。很多时候已经很努力吃减肥餐、运动还是瘦不下来，怎么办？不如考虑进行『冷冻溶脂 Cryolipolysis』，可以针对局部进行无创减脂，没有风险。冷冻溶脂是目前在外国兴起的减肥黑科技，不但安全、无创，还可快速见效。

Q：什么是冷冻溶脂？

A：冷冻溶脂是选择性和非侵入性方法使局部脂肪减少的新技术，使用冷冻溶脂仪器，传送冷冻波到想减肥的部位，大约一小时内的时间把“怕冷”的脂肪细胞“冻死”。在冷冻溶脂仪器作用下，脂肪细胞会在2-6周时间内渐渐凋亡，溶解，代谢，从而实现瘦身塑形的目的。

Q：过程大概是怎样的？

A：医生会先咨询要进行的部位，疗程前先在要进行的范围做标记划线，然后在范围贴上一层像果冻的凝胶，把仪器放上来，开始后你会感觉有很强的吸力，有点酸酸麻麻的。大约一小时左右就完成，过程可以睡觉、玩手机、看剧都没问题。结束后，医生会在治疗范围上按摩一会，然后进行清洁后就完成了。

Q：我适合做吗？

A：如果太胖并不适合做，建议先去运动。如果是减去局部脂肪和塑形，对某些部位不满意，就非常适合，快速见效，一次大约可以减少25%脂肪。

Q：全身都可以进行冷冻溶脂吗？

A：因为是局部减脂，只要可以被仪器吸住的部位都可以进行，如腹部、侧腹、背部、手臂、臀部、双下巴、膝盖、副乳等等。

Q：对身体会造成什么影响吗？

A：只有脂肪对低温特别敏感，其他周围细胞对低温敏感度低，因此不会对其他细胞造成影响。而“冻死”的细胞会随着新陈代谢透过肝脏排出体外，所以短期之内会加重肝脏负担。虽然是无创，不开刀、不麻醉，但疗程结束还是会出现红肿、发麻及短暂撕裂疼痛感，大概在几天后就会消失。

Q：恢复时间会很久吗？

A：不会，因为是无创，做完之后马上就可以下床回家，不会有任何不方便，后续也可以正常活动。一个月内别吃抗生素、不能蒸桑拿、不能喝酒，其他都没问题。大约3个月左右就可以看见明显效果。

Q：会复胖吗？

A：冷冻溶脂“冻死”脂肪细胞后不会再重生，效果永久，但自己还是要维持良好及健康的生活习惯，总不能每天狂吃、睡觉还渴望可以一直拥有苗条身材吧～

目前在大马有数间诊所提供冷冻溶脂，一定要选择一家值得信赖又安心的诊所。大马著名医美诊所 Dr Chong 也有提供冷冻溶脂，有兴趣可以在superdeals.com.my 购买优惠券，可获得高达 68% 折扣。

（图片皆取自网络）