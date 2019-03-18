Q&A| 让你轻松自驾游 Langkawi！

出国旅游太贵了～ 想旅行可是budget不够？不如来个国内小旅行？如果是一家大小一起出游非常推荐 Pulau Langkawi！这里有山有海，最重要的是免税天堂！交通方面可以考虑租车自驾游，来个 freestyle road trip～

Q：怎么到 Langkawi？

A：可以从玻璃市、吉打或是槟城的码头搭轮船到 Langkawi 的 Kuah Jetty，或是搭飞机也是不错的选择。尤其趁着航空公司举行免费机票的时候购买还可以抢购到超廉价直飞飞机票呢～

Q：怎么租车？

A：机场和码头附近都有许多租车公司任你选择，或是可以提前透过网路预定较有保障。各家公司都有多重车款和价钱让你选择，但一定要选择合法出租车，这样才能玩的安全又安心。（网路预定推荐：Big Thumb、Car Rental Langkawi、bcrentcar等等。。。

Q：有哪些海滩推荐？

A：1. Pantai Cenang- 最出名、最热闹、附近最多吃喝玩乐的海滩

2. Tangjung Rhu Beach- 人较少，被誉为最美的海滩，最适合在这里看日落、戏水

3. Black Sand Beach- 最有特色的黑沙海滩

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Q：带小孩的话，适合去哪里？

A：去 Crocodile Adventureland 体验喂食鳄鱼幼崽、搭缆车看 Langkawi 的风景、Underwater World 看可爱的小动物表演。可以上到 superdeals.com.my 提前购买优惠券，多种套票可以选择，比现场买还要便宜！简直就是省时又方便！

Q：想去仙境美景？

A：七仙井瀑布（Telaga Tujuh Air Terjun）可以在此戏水，清凉无比，十分畅快、天空之桥（Sky Bridge）可以饱览整个山头及山脚下海湾的美丽风景

Q：Langkawi 必吃？

A：Wan Thai Langkawi Restaurant、Scarborough Fish & Chips、强师傅海鲜饭店、Warung Janggus Ikan Bakar，去到海岛Langkawi当然不能错过海鲜！

Q：免税商品哪里买？

A：切记！机场与码头的免税商店比一般外面的商店价钱来得高一些！建议大家可以去 The Zon、Coco Valley（Underwater World 隔壁而已）、Teow Soon Huat Duty Free，这几家价钱便宜且选择多，尤其是买巧克力、食品、酒绝对让你满载而归！另外，如果想买化妆品或香水，可以到百货公司或是机场选购。

最后别忘了到巨鹰广场（Dataran Lang）与老鹰石像拍照打卡哟～

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（以上照片皆取自网路）