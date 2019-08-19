Sunway帝国超强大，大马这些业务都是他们家的！

Sunway 这个名字你应该觉得不陌生吧？日常生活中经常会看见 Sunway 的身影，Sunway 集（帝）团（国）业务遍布全马，横跨房地产、休闲、医疗、教育、贸易、建材、商务等等。强大帝国的幕后推手就是 Sunway 集团创办人、大马前二十大富豪 Tan Sri Dr. Jeffery Cheah 谢富年，Bandar Sunway 就是由谢富年的集团所发展的。

#教育

Sunway 帝国旗下的大学学院有 Sunway University、Monash University Malaysia 、Sunway College Johor Bahru、Sunway College Kuching及 Sunway College Ipoh，还有世界知名烹饪学校 Le Cordon Bleu 马来西亚蓝带国际厨艺学校。另外，还有一间国际学校 Sunway International School。没想到著名国际学Monash 和 Le Cordon校的大马分校也是 Sunway 帝国的！

#购物广场

Sunway Pyramid、Sunway Putra Mall、Sunway Velocity Mall、Sunway Giza Mall、Sunway Carnival 都是 Sunway 帝国旗下的购物商场。这五间大规模的购物商场你应该都有去过吧？

#主题乐园

Sunway Lagoon 和 Sunway Lost World of Tambun 是许多人的童年回忆。这两个乐园是全马最大、最著名的乐园之一。几乎每个小朋友都至少去过其中一个乐园，里边的水上乐园、游乐园、极限乐园等设施都是小朋友的最爱～

来临9月有许多长周末假期，现在就透过 superdeals.com.my 购买 Sunway Lagoon 入门通行证成人票只需 RM123.99而已！

#医疗

Sunway Medical Centre 是 Sunway 帝国旗下的保健业务，是 Bandar Sunway 最大的私营医院，提供全方位医疗服务。目前正在兴建一栋10层楼高的高级医学中心。

#制造业

Sunway 帝国的贸易和制造业务涵盖多个领域，包括：建筑、船舶、石油及天然气、矿业、农业、制造业、伐木及采石。业务遍布亚洲，包括中国、泰国、印度尼西亚、新加坡、澳大利亚、马来西亚等。其中包括 Sunflex 和 Total Rubber 软管及接头、Suntrak 底盘部件和 Sunguard 机油滤清器等自创品牌。

#房地产

Sunway 帝国业务庞大，当然少不了最赚钱的房地产。他们管理和开发创新优质住宅及非住宅物业（包括零售、休闲、医疗、酒店和商业等地产项目）。国内房地产业务遍布雪隆区、槟城、怡保及柔佛，海外业务还有中国、印度、柬埔寨、越南和新加坡。