UVA? UVB? SPF? PA??? 什么来的？一看就懂的防晒知识大公开！

防晒是女人一生的功课，尤其生活在赤道国家的我们，几乎每天都接触到太阳吧？所以防晒非常重要！今天跟大家分享几项防晒知识，让我们一起远离晒伤、晒黑！！

阴天没太阳就不需要防晒？不！紫外线是不分天气的！无论晴天还是阴天，紫外线的强度都是一样的。

紫外线（UV）是什麽？

紫外线的穿透力很强，对我们皮肤造成伤害。一般我们所知道的紫外线分别是长波 UVA 和中波 UVB。

UVA 穿透能力强，会直达真皮层，是我们皮肤最大的敌人。它会破坏皮肤弹性及胶原蛋白，是皮肤晒黑及皮肤老化的真凶。

UVB 则会到达表皮层，会令皮肤色素增加，在短时间造成皮肤晒伤、晒红，导致皮肤暗沉。

说完紫外线 UVA 和 UVB，接着就来说一下防晒这件事。

防晒霜最常出现的就是SPF和PA这两个字眼。SPF是 Sun Protection Factor，SPF是防晒霜对 UVB 的遮盖率和遮挡时间。而 SPF 指数越高，防护时效就越长。

建议一般室内活动选用 SPF 15-25就已经足够。

外出逛街或吃午餐之类的建议选用 SPF 30以上。

如果是在猛烈阳光下进行户外运动如沙滩活动或潜水等水上活动则建议选用 SPF 50以上。

但这只是参考指数，实际情况因人而异。

记得在出门前约半小时涂上防晒，让我们的皮肤有足够的时间吸收。

PA又是什么呢？

PA是 ProtectionGrade of UVA，PA是对UVA防御能力的标准。PA+号越多，防 UVA 的效果越好。

PA+ 延缓皮肤晒黑时间 2-4 倍

PA++ 延缓皮肤晒黑时间 4-8 倍

PA+++ 延缓皮肤晒黑时间 8 倍以上

无论是SPF或是PA，千万都别追求越高值，其实够用就好哦～

那你知道防晒霜分为物理防晒和化学防晒吗？

物理防晒的防晒原理在于涂抹之后，对皮肤形成一层均匀的保护层，通过保护层对紫外线的反射、折射和散射作用，屏蔽掉部分紫外线对皮肤的伤害。

优点：温和刺激小、稳定性强、易清洗

缺点：厚重、黏腻、价格较高

适合：敏感肌、痘痘肌

化学防晒的防晒原理在于通过吸收紫外线，然后把它转换成其他能量释放出去。

优点：轻透、较清爽

缺点：对皮肤刺激较高、易引起过敏、需定时涂抹

适合：油性、混合偏油肌

分享完防晒知识后，你是不是更了解该如何做好防晒的步骤呢？防晒最大功能就是防止晒伤，并并不能完全防止我们晒黑。如果晒黑了又想快速恢复白皙皮肤？那可以选择到superdeals.com.my 选购 Snow White Doll 疗程，原价RM450，现在只需RM249而已！只需一个疗程就可以让你的肌肤变亮带光及明显感受到差别。

*以上图片取自网络