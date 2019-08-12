生活在快节奏的大都会吉隆坡，你是否曾有一刻觉得喘不过气，很想逃离这里？不妨在周末来个 weekend getaway，选择离吉隆坡大约 60km 车程的万津 Banting，来个轻松小旅行。

#1 Bukit Jugra

上山有两种方式，可以选择爬山或开车上山。山顶有个灯塔，还可以在这里玩滑翔伞。这里可是经常举办世界级滑翔伞赛事的地方，有兴趣玩滑翔伞千万别错过。

#2 Istana Bandar

第二站，我们来到庞大壮观的皇宫 Istana Bandar。这里建于1875年，是雪兰莪州第四任苏丹移居到巴生前的住宿。

#3 丐帮名菜叫化餐厅

Banting 最著名的美食就是 「叫化鸡」，这家远近驰名的老店拥有40年历史，许多人来到 Banting 必吃这家。不过叫化鸡制作过程非常耗时，简易至少前一天播电话来预定，以免吃不到要空“肚”而回。

#4 日本炒粿条

午餐时间， 来尝尝 Banting 的炒粿条！究竟什么是日本炒粿条？日本人卖的炒粿条吗？其实不是，是因为店主的阿公以前在路边叫卖炒粿条，身型矮小所以被叫日本仔。继承阿公的手艺后，店主就以此取名。一盘看似简单的炒粿条，锅气十足，味道非常完美。

#5 Restoran Cendol Ibrahim

午餐后来点甜点，这家小店卖的 Cendol 下料十足，磨冰依然使用传统方式，让你吃出古早味，炎炎夏热来一碗绝对解暑。

#6 Pantai Morib

Banting 就有一个小海滩，适合在这里看日落，和家人朋友聊聊天边吹海风，享受悠闲无暇的傍晚。

#7 Golden Sea Restaurant 黄金海岸海鲜村

来到 Banting 一定要吃新鲜的海鲜。看完日落后，到 Pantai Morib 附近的这家海鲜村享受一顿奢侈无比的海鲜大餐。

#8 PNB Impian Morib Hotel

选择住在 Pantai Morib 附近的 PNB Impina Morib Hotel，2天1夜 2人只需 RM150而已，还附送自助早餐，超划算！上到 superdeals.com.my 购买这个超值住宿优惠～

小贴士：如果在新年期间来到 Banting 晚上一定要去「佛光山东禅寺」，除了据地标性的佛寺之外，还可以看花灯展及艺术和表演活动等，非常热闹。