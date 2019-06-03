Weekend Getaway：马六甲特色 Cafe

马六甲是许多朋友周末出游的首选之一，不但以古迹闻名，还有许多特色美食。无论从中马吉隆坡出发或南马柔佛出发车程都只需两小时左右，难怪大家喜欢周末到马六甲来个小旅行。来到马六甲除了吃鸡粒饭、榴莲泡芙、Klebang Coconut Milkshake、nyonya餐之外，悠闲的下午不妨到这几间由本地人所推荐具马六甲风味特色的 Cafe。

The Daily Fix Café 得益啡咖啡馆

这是一间咖啡馆结合杂货部的店中店，位于最热闹的鸡场街上，也是这条街上最著名的 Cafe 之一，我们可以吃饱顺便逛逛，或者逛了再到 Cafe 好好休息。来到这里一定要尝试「香兰煎饼配马六甲椰糖」，浓郁椰糖搭配香兰煎饼一起吃，简直是人间美食。这里还提供其他西式餐点及点心，当然少不了咖啡及果汁。

2nd Floor Coffee House 贰楼咖啡馆

离鸡场街有一小段距离，在二楼的贰楼咖啡馆充满文艺气息，装饰设计富有巧思，看得出花了不少心血在这方面。这里提供冷泡咖啡、咖啡卡通拉花、crepe cake、nyonya 咖喱等多样化美食。这里的餐点有许多小巧思，非常有意思，相比老板一定也是一个很有趣的人～

Kaya-kaya Cafe 佳业咖啡馆

位于鸡场街附近的 Jalan Tukang Besi，保留荷兰殖民留下的建筑风格，古色古香，氛围绝佳。顾名思义，最推荐的当然就是 kaya 相关餐点，Kaya Cheese Toast 及 鸳鸯 Toast，都是使用店内新鲜自制的 kaya。来到这里千万别错过他们的 kaya 餐点哟～

Solo Cafe 初心咖啡馆

这里离鸡场街有一小段距离，远离闹市所以特别宁静舒适。在这里你可以喝到 Dragon Fruit Latte 及 Orange Latte，就是把咖啡倒在果皮上，是不是很新鲜呢？喜欢精品咖啡的朋友可以来这里试试他们独一无二的创意。无论是咖啡或是餐点，你都可以感受到老板诚意十足。

到马六甲小旅行可以选择住在宁静及古雅的 Hotel Metra Square，马上到 superdeals.com.my 购买优惠券，两天一夜含早餐，两人只需 RM98 而已。这个周末来一个 weekend getaway，一起逃到马六甲去～

（图片皆取自网络）